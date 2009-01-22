Тимошенко: Україні не загрожує дефолт

Харків. 22 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україні не загрожує дефолт.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в середу у прямому ефірі телеканалу «1+1».

«Україні дефолт не загрожує», - сказала прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що зовнішній борг України становить 11% від ВВП, тоді як в інших країнах цей показник досягає 70-80% від обсягу внутрішнього валового продукту. «Японія, наприклад, має державний борг 110% від ВВП», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, прогноз можливого дефолту є наслідком нагнітання «істеричних настроїв» у зв’язку зі світовою фінансово-економічною кризою.

Прем’єр наголосила, що уряд України не піддається паніці. «Навпаки, ми спокійно працюємо, і якби не ці конкуренції на президентські перегони, коли і ЯНУКОВИЧ, і Президент країни фактично знищують сьогодні авторитет уряду і його роботу, то ми б взагалі працювали чітко і злагоджено», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.