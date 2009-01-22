Харків. 22 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав слобожанців з Днем Соборності України.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації:

Шановні слобожанці! Сердечно вітаю вас з одним із найважливіших національних свят України – Днем Соборності. 90 років минуло від дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки -возз`єднання Наддніпрянської та Наддністрянської України в єдину Народну Республіку. Саме такого зимового дня 22 січня 1919 року в золотоверхому Києві під перегук дзвонів Святої Софії було ухвалено рішення про об`єднання двох, розділених історичною прірвою, гілок українського народу.

«Однині, - підкреслюється в історичному документі, - воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України - Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили й за які умирали кращі сини України. Однині є єдина, незалежна Українська Народна Республіка».

Схвалення соборницького акта логічно продовжило весь попередній досвід національно-визвольної боротьби, надаючи реальніших обрисів подальшому прогресивному поступу, предметніше визначаючи його перспективу. В українській історії небагато фактів такої суспільної значущості, в яких би так велично, консолідовано, зримо й переконливо втілилася воля народу до соборного буття, об’єднання всіх українських земель в єдину державу. Акт Злуки наочно продемонстрував безсилля будь-яких спроб роз’єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим для них цілям.

Від вікопомного Акта Злуки, що об`єднав всю Україну - Київ і Львів, Харків і Луцьк, Донецьк і Полтаву, сотні міст, мільйони людей - усі українські землі і береги, проліг прямий міст до подій новітньої історії.

Повертаючись до подій 1919 року, нагадаємо собі головний висновок тих подій: соборність українських земель починається із соборності українських душ і сердець.

Якщо ми хочемо, якщо ми віримо в сильну Україну, почуття соборності повинне стати часткою нашого життя і нашого серця. Це - основа національного життя України і опора української політичної нації.

Впевнений, що день прийдешній принесе нам усвідомлення власної причетності до розбудови нашої країни!

Зі святом Вас! Хай святиться ім’я твоє вічно, Україно!

Голова Харківської обласної

державної адміністрації Арсен АВАКОВ