До Євро-2012 підключився й Чугуїв

Харків. 28 січня. УНІАН. Харківська та Чугуївська міські ради підписали Угоду про співпрацю у підготовці та проведенні матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, угода передбачає залучення додаткових ресурсів інфраструктури міста Чугуєва для виконання заходів та завдань міської цільової програми підготовки та проведення матчів Євро-2012.

За словами Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, місто Чугуїв надасть свої ресурси для розміщення гостей чемпіонату та для забезпечення дозвілля вболівальників

М.ДОБКІН відмітив зручне розташування Чугуєва та його велику культурну спадщину: «У державній програмі місто Чугуїв розглядається як місто-музей Іллі Рєпіна».

Заступник Харківського міського голови, директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року і спорту Віктор ХРИСТОЄВ наголосив, що чугуївський готель Big House буде використовуватися для розміщення «сім’ї УЄФА», тобто офіційних осіб та комерційних партнерів УЄФА.

Згідно з вимогами підписаної угоди, Чугуїв надасть 90 чотиризіркових готельних номерів, а також запропонує гостям культурну програму: Музей-садибу Іллі Рєпіна, картинну галерею ім. Рєпіна, а також інші культурно-історичні об’єкти міста.

З метою підписання Угоди у Харкові перебувала делегація Чугуївської міської ради на чолі з міським головою Галиною МІНАЄВОЮ.