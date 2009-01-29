Курси валют у банках Харкова

Долар 7,8 – 8,05 грн.

Харків. 29 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 29 січня: Мегабанк – купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,3 грн.), євро - 10,3 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,05 (8,2), 10,5 (11), Реал-банк - 8 (8,2), 10,45 (10,8), Факторіал-банк - 7,8 (8,15), 10,25 (10,75), Базис - 8,05 (8,3), 10,1 (11,2) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 29 січня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 28 січня – 770.0000) 100 EUR – 1021.0200 (на 28 січня – 1014.3980) 10 RUR – 2.3182 (на 28 січня – 2.3335).

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