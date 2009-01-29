Курс долара в обмінниках Києва
13:26, 29 січня 2009Харьків
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Офіційний курс -7,70 грн
Станом на 29 січня середній курс купівлі долара в Києві подешевшав на 0,6%, продажу – на 1%, у порівнянні з 28 січня. Середній курс американської валюти на сьогодні становить 7,97/8,15 грн.
Про це повідомляє. Finance.ua.
Середній курс купівлі долара США і Україні на сьогодні, в порівнянні з 28 січня, знизився на 0,5% і склав 7,95 грн., продажу – на 0,1% - до 8,16 грн.
Вартість покупки євро в Києві сьогодні зменшилася на 1,8%, в порівнянні з 28 січня, середня вартість склала 10,42 грн., продажу – на 2,34% - до 10,92 грн.
Офіційний курс долара США на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн., євро – 10,2102 грн.
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