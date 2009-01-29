Облраді не подобається Тимошенко

Харків. 29 січня. УНІАН. Харківська облрада підтримала ініціативу фракції Партії регіонів розглянути у Верховній раді питання про відповідальність уряду Юлії ТИМОШЕНКО за нинішню ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була ухвалена сьогодні на сесії облради за ініціативою фракцій Партії регіонів і «Віче».

В дискусії з цього питання на сесії виступили народні депутати України Дмитро ШЕНЦЕВ (Партія регіонів), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ) та Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ).

За словами Д.ШЕНЦЕВА, розгляд цього питання у Верховній раді і відповідні висновки допоможуть «зупинити країну від сповзання у безодню».

Засуджуючи в цілому діяльність уряду, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА водночас скритикувала Партію регіонів за те, ця політична сила, на її думу, «голосуючи начебто за відставку ТИМОШЕНКО, всю повноту влади фактично передає ЮЩЕНКУ».

В.КАМЧАТНИЙ вказав своїм політичних опонентів на безплідність їхніх дій, висловившись за те, щоб дати уряду спокійно працювати і консолідуватися довкола вирішення питань пом’якшення наслідків економічної кризи.