Жеребкування Євро-2012 пройде в Польщі

Харків. 2 лютого. УНІАН. Після засідання Виконавчого комітету УЄФА, яке пройшло в Ньйоні, європейський футбольний союз відзначив головні напрями своєї роботи.

Що стосується Євро-2012 в Польщі і Україні, жеребкування відбіркового турніру відбудеться в Польщі 7 лютого 2010 року. Крім того, Виконавчий комітет УЄФА затвердив маркетингову стратегію з продажу прав на Євро-2012. Так, європейська стадія тендеру почнеться 6 лютого. Виконком також схвалив комерційну концепцію Євро-2012.

Стососно інших аспектів підготовки до ЧЄ-2012 Тейлор сказав: "У травні цього року ми проведемо остаточний вибір арен і складемо розклад. На даний момент кожна з двох країн запропонувала по шість міст. У кожній з них турнір прийматимуть максимум по чотири міста. В рамках наступного етапу треба перевірити, як іде підготовка стадіонів і інфраструктури. Євро-2012 вимагає величезної роботи, але ми можемо підтвердити, що ця робота йде".

Офіційний сайт УЄФА