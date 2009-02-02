До Харкова їде посол США

Харків. 2 лютого. УНІАН. У вівторок, 3 лютого, планує здійснити візит до Харкова Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктора КОВАЛЕНКА.

За словами В.КОВАЛЕНКА, у ході візиту відбудеться зустріч В.ТЕЙЛОРА з головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ, на якій, зокрема, сторони обговорять політичну та економічну ситуацію в Харківській області.