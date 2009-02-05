Третина українців готова до бунту

Харків. 5 лютого УНІАН. Третина громадян України готова взяти участь в акціях протесту проти політики уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень з 28 січня по 3 лютого, представлені на прес-конференції в УНІАН директором Національного інституту стратегічних досліджень Юрієм РУБАНОМ.

Зокрема, відповідаючи на запитання: «Чи готові Ви взяти участь в акціях протесту проти політики уряду?», 32,3% опитаних висловили готовність брати участь у протестах, 44,7% висловили готовність підтримати акції в разі загострення кризи, 23% заявили, що не готові брати участь у протестах проти політики уряду.

Всього було опитано 2012 респондентів в усіх областях України, АРК та м. Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.