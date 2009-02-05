Уряд Тимошенко вистояв - парламент відмовився висловити недову

Харків. 5 лютого. УНІАН. Верховна рада України відмовилась висловити недовіру уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідного проекту постанови, внесеного депутатами від фракції Партії регіонів, проголосували 203 народних депутати із 228, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, підтримали ухвалення постанови 172 народні депутати від фракції Партії регіонів, один від БЮТ, 10 - від НУ-НС, 20 - від КПУ та жодного від Блоку Литвина.