Уряд Тимошенко вистояв - парламент відмовився висловити недову
16:20, 05 лютого 2009Харьків
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«За» - 203 депутати
Харків. 5 лютого. УНІАН. Верховна рада України відмовилась висловити недовіру уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідного проекту постанови, внесеного депутатами від фракції Партії регіонів, проголосували 203 народних депутати із 228, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, підтримали ухвалення постанови 172 народні депутати від фракції Партії регіонів, один від БЮТ, 10 - від НУ-НС, 20 - від КПУ та жодного від Блоку Литвина.
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