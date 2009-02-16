В Лозовій відновили пам’ятний знак бійцям УНР

Харків. 16 лютого. УНІАН. В райцентрі Лозова Харківської області відновлено пам’ятний знак бійцям Української народної республіки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», за ініціативою активістів організації у неділю в міському парку Перемоги, на кургані, де знаходився старий пам’ятний знак, «знищений вандалами», було встановлено Хрест з написом «Героям України 1917-1921».

Після встановлення Хреста біля кургану відбулося святкове Богослужіння, яке провів Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор (ІСІЧЕНКО). Разом з освяченням Хреста Владика посвятив стрітеньскі свічки.

У своєму виступі голова ХОО ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА наголосив «на принципі дієвості, що має об`єднати націоналістів, адже саме харківська «Свобода» разом з активістами Української народної партії та представниками патріотичної громадськості Лозової змогли у найкоротший термін відновити сплюндрований пам`ятник Героям національно-визвольних змагань 1917-1921 років».

По завершенні виступів учасники акції поклали квіти до Хреста і заспівали Гімн України.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятний знак воїнам Української народної республіки в Лозовій був зруйнований невідомими наприкінці січня 2009 року.

Пам’ятний знак у вигляді хреста на честь воїнів УНР, які вступили в бій з більшовицькими загонами 27-29 грудня 1917 року під Лозовою, був встановлений патріотично налаштованою громадськістю Харківщини восени 1991 року.