МВФ прогнозує середньорічний курс гривні - 8,6

Харків. 17 лютого. УНІАН. Міжнародний валютний фонд прогнозує середньорічний курс гривні за підсумками 2009 року на рівні 8,6 грн./дол.

«За розрахунками Міжнародного валютного фонду, курс середньорічний і середньозважений на 2009 рік за умови прогнозованості і керованості економічними процесами не повинен перевищити 8,6 (UAH/USD)», - сказав голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції у понеділок.

За його словами, чинниками стабілізації ситуації в банківській сфері є як стабілізація курсу національної валюти, так і викуп поганих активів державою.