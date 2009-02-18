Курси валют у банках Харкова

Долар 8,15 – 8, 26 грн.

Харків. 18 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 18 лютого: Мегабанк - покупка долара - 8,2 грн. (продаж - 8,4 грн.), євро - 10,4 грн. (10,9 грн.), Меркурій - 8,26 (8,37), 10,4 (10,8), Реал-банк - 8,25 (8,34), 10,4 (10,65), АБ Факторіал-банк - 8,15 (8,35), 10,3 (10,6), Базис - 8,25 (8,35), 10,45 (10,75) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 18 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 17 лютого – 770.0000) 100 EUR – 972.8180 (на 17 лютого – 982.9050) 10 RUR – 2.1608 (на 17 лютого – 2.2139).

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