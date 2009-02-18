Металіст забиває гол

Харків. 18 лютого. УНІАН. Харківський Металіст повів у матчі з італійською Сампдорією.

Як передає кореспондент УНІАН, гол у ворота італійців на останніх секундах першого тайму забив Денис Олійник.

Сампдорія також проводить атаки. Один з моментів ледь не завершився голом у ворота харків’ян після виходу італійського нападника один на один з воротарем Горяїновим. Але Олександр майстерно нейтралізував футболіста, не давши провести завершальний удар.

Матч транслюється на телеканалі УТ-1.

On-line трансляція на сайті Металіста.