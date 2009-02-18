Металіст забиває гол
22:32, 18 лютого 2009Харьків
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За кілька секунд до перерви
Харків. 18 лютого. УНІАН. Харківський Металіст повів у матчі з італійською Сампдорією.
Як передає кореспондент УНІАН, гол у ворота італійців на останніх секундах першого тайму забив Денис Олійник.
Сампдорія також проводить атаки. Один з моментів ледь не завершився голом у ворота харків’ян після виходу італійського нападника один на один з воротарем Горяїновим. Але Олександр майстерно нейтралізував футболіста, не давши провести завершальний удар.
Матч транслюється на телеканалі УТ-1.
On-line трансляція на сайті Металіста.
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