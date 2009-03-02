У потягу Миколаїв – Москва виявлено наркотики
09:16, 02 березня 2009Харьків
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Допоміг службовий собака
Харків 2 березня. УНІАН. Співробітниками Харківської митниці спільно з прикордонниками при здійсненні перевірки потягу «Миколаїв - Москва» було виявлено понад чотирьох кілограмів марихуани.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської митниці, наркотики, сховані серед особистих речей, перевозила ніде непрацююча 48-річна громадянка України, мешканка Дніпропетровська.
Наркотики в непрозорих поліетиленових пакетах виявив службовий собака.
Наркотичну речовину загальною вагою 4 кг 290 г вилучено і передано на експертизу.
За даними прес-служби, з початку 2009 року Харківською митницею було порушено п`ять кримінальних справ за фактами контрабанди наркотиків.
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