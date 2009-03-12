Долар подешевшав

Харків. 12 березня. УНІАН. Середній курс купівлі долара в комерційних банках України сьогодні знизився на 6 коп., порівняно з 11 березня, і склав 8,21 грн., продажу – на 9 коп. – до 8,43 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні дещо знизився, порівняно з 11 березня, – до 10,41 грн., продажу – на 0,4% – до 10,89 грн.

Середній курс купівлі/продажу російського рубля по Україні майже не змінився, порівняно з 11 березня, і склав 0,2147/0,2505 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують по 8,23 грн./дол. (курс знизився на 0,3%), продають – по 8,41 грн./дол. (дешевше на 0,7%).

Євро в столиці купують у середньому по 10,45 грн. (дешевше на 0,2%), продають – по 10,83 грн. (дешевше на 0,7%).

Комбанки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,2118 грн. (курс дещо знизився порівняно з 11 березня), продають – по 0,2563 грн. (дорожче на 0,5%).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,25/8,70 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,50 грн., євро – 10,00/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,15/8,43 грн., євро – 10,4506/10,83 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,84522 грн., до російського рубля – 0,21927 грн.