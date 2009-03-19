Зіграно два матчі Кубку УЄФА

Пройшли Вердер Марсель

Харків. 19 березня. УНІАН. У середу, 18 березня, були зіграні матчі-відповіді 1/8 Кубку УЄФА. Сент-Етьєнн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прьодль 6, Пісарро 28). Перший матч 0:1 Аякс - Марсель 2:2 (Ено 33, Сулеймані 74 - Ньянг 35, Мірс 110). Перший матч 1:2. Вердер і Марсель проходять до чвертьфінальної стадії. Сьогодні решта чвертьфіналістів визначаться в іграх: Металіст - Динамо (перший матч 0:1) Шахтар - ЦСКА (0:1) Зеніт - Удінезе (0:2) Галатасарай - Гамбург (1:1) Ольборг - Манчестер Сіті (0:2) Брага - ПСЖ (0:0).

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