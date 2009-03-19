Зіграно два матчі Кубку УЄФА
00:42, 19 березня 2009Харьків
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Пройшли Вердер Марсель
Харків. 19 березня. УНІАН. У середу, 18 березня, були зіграні матчі-відповіді 1/8 Кубку УЄФА.
Сент-Етьєнн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прьодль 6, Пісарро 28). Перший матч 0:1
Аякс - Марсель 2:2 (Ено 33, Сулеймані 74 - Ньянг 35, Мірс 110). Перший матч 1:2.
Вердер і Марсель проходять до чвертьфінальної стадії.
Сьогодні решта чвертьфіналістів визначаться в іграх:
Металіст - Динамо (перший матч 0:1)
Шахтар - ЦСКА (0:1)
Зеніт - Удінезе (0:2)
Галатасарай - Гамбург (1:1)
Ольборг - Манчестер Сіті (0:2)
Брага - ПСЖ (0:0).
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