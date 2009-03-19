Прикордонники затримали викрадача автомобілів

Харків. 19 березня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали злочинця, який розшукувався правоохоронцями СНД за кілька випадків незаконного заволодіння транспортними засобами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, двох чоловіків 36 та 42 років було затримано в кількох метрах від кордону після того, як спрацював сигналізаційний прилад.

Затриманими виявились громадянами України та Росії. Як з’ясувалося пізніше, громадянин України розшукується правоохоронними органами країн СНД за скоєння злочину, передбаченого ст. 289 ч. 2 ККУ «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

За порушення державного кордон України стосовно порушників складено протокол згідно зі статтею 204-1 КУпАП. Після суду злочинця буде передано в міліцію, повідомив прес-секретар.