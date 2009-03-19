Долар в обмінниках Києва подорожчав

Харків. 19 березня. УНІАН. Середній курс купівлі долара в українських комерційних банках сьогодні підвищився на 16 коп. – до 8,29 грн., продажу – на 24 коп. – до 8,54 грн.

Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні підвищився на 4%, порівняно з 18 березня, і становить 10,29 грн., продажу – на 5,7% – до 11,56 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні підвищився на 3,4%, порівняно з 18 березня, і становить 0,2239 грн., продажу – на 6% – до 0,2642 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують у середньому по 8,31 грн./дол. (на 0,8% дорожче порівняно з 18 березня), продають – по 8,53 грн./дол. (на 1,4% дорожче).

Євро в столиці купують у середньому по 10,95 грн. (курс підвищився на 2,8% порівняно з 18 березня), продають – по 11,58 грн. (курс підвищився на 5%).

Комбанки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,2243 грн. (дорожче на 2,6% порівняно з 18 березня), продають – по 0,2679 грн. (на 4,6% дорожче).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,55 грн., євро – 10,60/11,30 грн., рубель – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,20/8,60 грн., євро – 10,90/11,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,20/8,35 грн., євро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 10,1101 грн., до російського рубля – 0,22371 грн.