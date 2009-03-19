У тяжкій боротьбі Динамо проходить до чвертьфіналу Кубка УЄФА
20:54, 19 березня 2009Харьків
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Закінчилося "українське дербі": матч у відповідь 1/8 Кубка УЄФА між харківським Металістом і київським Динамо.
Металіст - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коельо 56, Березовчук 77 автогол - Сабліч 68). Перший матч 0:1.
За підсумком двох матчів до чвертьфіналу проходить Динамо.
Триває другий тайм у матчах:
Шахтар - ЦСКА 2:0 (Фернандіньо 53 пен., Адріано 70)
Зеніт - Удінезе 1:0 (Тимощук 34).
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