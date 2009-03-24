Депутати: перевірка «Барабашового» вимагає пояснень

Харків. 24 березня. УНІАН. Депутатське об’єднання «За Харківщину» вимагає від міліції пояснень її дій під час недільної перевірки торгового центру «Барабашове».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок на прес-конференції у Харкові заявили народні депутати від фракції Блоку Юлії Тимошенко, члени депутатського об’єднання «За Харківщину» Валерій КАМЧАТНИЙ та Олег ГЕЙМАН.

В.КАМЧАТНИЙ наголосив на неприпустимості силових дій стосовно підприємців з боку міліції. «Те, якими методами це проводилося, викликає занепокоєння», - сказав він.

Депутат вважає, що міліція мала наказ на перевірку саме у такий спосіб.

В.КАМЧАТНИЙ та О.ГЕЙМАН наголосили, що цей інцидент треба негайної перевірити. О.ГЕЙМАН припустив, що ціллю таких акцій є зрив планів з наповнення державного та міського бюджетів.

«Ми будемо просити органи внутрішніх справ, щоб було проведено службову перевірку по цьому інциденту, а присутній там пан ОСТРЯНИН (начальник харківської міської міліції – УНІАН) дав пояснення з приводу форм та методів перевірки», - заявив В.КАМЧАТНИЙ.

Народні депутати зауважили, що в ході даної перевірки працівники органів внутрішніх справ перевищили свої повноваження. «Органи міліції займалися там невластивими їм речами, тобто перевіркою пожежної безпеки, податкової документації тощо», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

Депутати запевнили, що об’єднання «За Харківщину» бере цю справу під свій контроль.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 березня, харківська міліція проводила перевірку законності діяльності підприємців, які працюють у ТЦ «Барабашове». Обурення підприємців викликали методи перевірки, в результаті чого розпочався стихійний мітинг, на якому були присутні близько 4 тисяч робітників ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТЦ «Барабашове», вранці до торгового центру з`їхалися автобуси та десятки легкових автомобілів з працівниками харківської міліції, після чого кілька груп працівників міліції почали рейди на території ринку з метою «пошуку контрафактної продукції та перевірки паспортного режиму». При цьому до адміністрації ТЦ «Барабашове» почали звертатися підприємці із заявами про зникнення товару, а також зі скаргами на загрози та здирство працівників міліції. Також, за даними прес-служби, поява міліції на торгових майданчиках «Шкіра та хутро» й «Дитячі іграшки» мало не переросла в масову бійку.

Прес-служба «Барабашового», оцінила дії міліціонерів на території центру як «незаконні» і «неправомірні» й заявила, що адміністрація ТЦ і юристи міськвиконкому зараз допомагають потерпілим від дій працівників харківської міліції в написанні скарг до прокуратури і судових позовів.