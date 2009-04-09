Уряд хоче звузити Чорнобильську зону

Через кризу український уряд не зможе профінансувати збільшення кількості пільговиків, які отримують чорнобильські виплати. Про це йшлося під час парламентських слухань про наслідки Чорнобильської катастрофи.

Якщо Верховна Рада дасть добро на збільшення кількості чорнобильських пільговиків, Кабмін буде змушений додатково шукати 2 млрд. грн. За умов економічної кризи знайти їх нереально. Уряд навпаки виступає за скорочення списку населених пунктів з визначенням «забруднена територія».

Це підтвердив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра: «Результати паспортизації засвідчили, що на цей час 332 населенні пункти, віднесені до зон радіоактивного забруднення, за радіологічними показниками можуть бути виведені з цього статусу». Це підтримує і місцева влада, адже області, де є радіактивно забруднені міста і села, втрачають привабливий для інвестицій імідж.

У міністерстві праці та соцполітики додають, що грошей на виплату пільг для чорнобильців у бюджеті закладено вдесятеро менше, аніж це необхідно. Проблему поглиблює ще те, що в Україні з’явилося дуже багато «псевдочоронобильців», констатують чиновники.

Проти намірів уряду категорично виступають лише самі постраждалі від аварії на ЧАЕС. 25 квітня вони хочуть провести всеукраїнську акцію протесту, аби захистити свої права.