Депутата, який обтріляв авто ДАІ, виженуть з партії. І відберуть мандат

Харків. 22 квітня. УНІАН. Партія регіонів не захищатиме і не покриватиме депутата Харківської облради Юрія ЖИТЄНЬОВА (фракція ПР), який підозрюється у стрілянині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, таку заяву зробив голова ХОО ПР, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ.

За його словами, якщо слідство встановить причетність Ю.ЖИТЄНЬОВА до цієї події, а суд визнає його винним, тоді й керівництво партії зробить свої висновки.

Зокрема, заявив Д.ШЕНЦЕВ, виконком обласної організації ПР може виключити Ю.ЖИТЄНЬОВА з партії та ініціювати його відкликання з депутатського корпусу.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Харкові депутат Харківської облради Ю.ЖИТЄНЬОВ вистрілив пістолетом з гумовими кулями по автомобілю ДАІ. Слідчим відділом Харківського міського управління міліції за фактом стрілянини порушено кримінальну справу (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України – «хуліганство»).

За інформацією Центру зв’язків з громадськістю обласної міліції, на даний час Ю.ЖИТЄНЬОВ ухиляється від слідства, у зв’язку з чим його оголошено у розшук. Головне управління МВС України в Харківської області звернулося до всіх, хто має інформацію про місце перебування розшукуваного, повідомити це органам міліції.