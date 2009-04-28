Азербайджанці хочуть одягнути почесні караули в українські національні костюми

Харків. 28 квітня. УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні (ПВКАУ) виступив з ініціативою введення українського національного військового костюму для членів почесного караулу під час проведення урочистих заходів міжнародного та державного рівнів.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі-зверненні представництва ПВКАУ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Будучи переконаними «в унікальній цінності та самобутності культури та історії українського народу», члени ПВКАУ «вважають себе зобов’язаними внести свій посильний вклад у збереження і відновлення багатої культурної та історичної спадщини українського народу», - йдеться у звернені до В.ЮЩЕНКА.

Тема почесного караулу України в національному військовому одязі була нещодавно обговорена на конференції ПВКАУ, яка ухвалила представити на розгляд Президента цю ініціативу.

«На сьогоднішній день у багатьох країнах світу, Греції, Іспанії, Англії, Шотландії, Ірландії і т.д., - зазначають автори звернення, - існує спеціальна форма одягу для воїнів почесного караулу – традиційний національний костюм.

Представники ПВКАУ переконані, що «Україна, будучи країною із багатою культурною та історичною спадщиною, також могла б зайняти гідне місце серед держав, які прийняли цю традицію, і тим самим продемонструвати світовому співтовариству самобутність, унікальність українського народу, його повагу до власної історії та культури».

Як наголошують автори звернення, яке підписав 1-й заступник Голови ПВКАУ, академік МКА, генерал-полковник Міршахін ІСМАІЛОВ, «представництво ПВКАУ висловлює сподівання на тривале і результативне співробітництво у справі зміцнення авторитету незалежної України серед світового співтовариства».

Довідка УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Мінюстом України 8 грудня 2006 р. і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. 9 грудня 2008 р. конференція ПВКАУ «Голодомор – злочин проти українського народу» офіційно визнала Голодомор 1933 р. геноцидом, злочином радянської влади проти української нації. ПВКАУ звернулося до Міллі Меджліс Азербайджану з пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 р. Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ої річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні». З 26 лютого 2008 р. ПВКАУ підтримує висунуту ним ініціативу присвоєння В.ЮЩЕНКУ Нобелевської премії миру за високий рівень президентської культури, політичні досягнення, відновлення національної гідності народу України, захист і розвиток демократії.

На знімку: Міршахін Ісмаілов