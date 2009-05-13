Останній дзвоник у школах Харкова пролунає 29 травня

Харків. 13 травня. УНІАН. Свято Останнього дзвоника у школах Харкова відбудеться 29 травня.

Про це інформує сайт міськради з посиланням на начальника управління освіти Харківської міської ради Ольгу ДЕМЕНКО.

За її даними, навчання учнів 1-4-х класів закінчаться 25 травня, 5-10-х класів – 28 травня. У випускників заняття закінчилися 30 квітня, і зараз вони беруть участь в зовнішньому незалежному оцінюванні знань.

Як зазначила О.ДЕМЕНКО, завершення занять ще не означає закінчення навчального року. На харківських школярів ще чекають екскурсії та учбова практика. Так, в учнів 1-4-х класів 26-29 травня будуть проведені екскурсії, 5-10-х класів – з 1 по 12 червня будуть проведені екскурсії та навчальна практика. О.ДЕМЕНКО зазначила, що кожна школа може вирішувати питання проведення екскурсій індивідуально, наприклад, багато шкіл проводять їх ще під час занять, використовуючи для цього вихідні дні та канікули. Тематику екскурсій також визначають самі школи залежно від свого профілю. О.ДЕМЕНКО також повідомила, що розклад екскурсій та навчальної практики має з`явитися в школах наступного тижня.