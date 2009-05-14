У Харкові мери міст проведуть великий хурал

Харків. 14 травня. УНІАН. 15 травня у Харкові відбудеться засідання Асоціації міст України і громад (секція великих міст).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, на засіданні планується розглянути питання, що стосуються проблемних моментів у діяльності органів місцевого самоврядування, основних напрямів діяльності Секції великих міст Асоціації міст України і громад, а також низку інших питань.

Планується, що в засіданні візьмуть участь понад 25 міських голів та заступників міських голів. На засідання запрошені, зокрема, представники НАК «Нафтогаз України», керівники департаментів харківського міськвиконкому, депутати Харківської міськради, керівники комунальних підприємств.

Засідання розпочнеться у п’ятницю о 11.00 в малому залі Харківського міськвиконкому (пл. Конституції, 7, 2 поверх).