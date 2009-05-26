ФК Харків – Металіст 1:2

Столиця Слобожашщини втрачає одне місце в Прем`єр-лізі

Харків. 26 травня. УНІАН. В останньому турі Чемпіонаті України з футболу харківський Металіст виграв у місцевого ФК Харків з рахунком 2:1. На перерву команди пішли з рахунком 2:0. Голи забили: Ксьонз (22, автогол), Березовчук (24), Фартушняк (49). У 30 матчах Металіст набрав 59 очок і посів 3 місце в турнірній таблиці, втретє поспіль завоювавши «бронзу» національних розиграшів. ФК Харків набрав найменшу кількість очок і, посівши останнє місце, покидає Прем’єр-лігу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter