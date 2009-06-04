Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, які проблемні банки після введення тимчасової адміністрації збільшили ліміти на зняття готівки з платіжних карт.

Укрпромбанк

Банк підвищив ліміти, але тільки тим власникам карт, які після 15 травня оформили карткові рахунки за тарифами «Базові», «Депозитка», «Ко-бренд-Стимул», «VISA Миттєва лояльність», «Миттєва VISA». Якщо за «старими» картах їх власники можуть знімати від 500 до 1000 гривень на добу і на 3 тисячі гривень розраховуватися в торговій мережі, то за «новими» картами встановлені докризові ліміти. Так, розрахуватися в торговій мережі за купівлю товару або послуги можна буде на 30 тисяч гривень на день, у касі банку дозволяється зняти до 15 тисяч гривень, а з банкомату — до 3 тисяч гривень. Покращені ліміти дійсні і для власників «старих» карт (відкритих до 15 травня цього року), у яких сума депозиту перевищує 500 тисяч гривень. «Якщо у клієнта сума депозиту — 30 тисяч гривень, то ліміт у тисячу гривень на зняття грошей з банкомату або каси його задовольняє, оскільки відсотки за депозитом покриваються лімітом. А коли вклад на суму близько півмільйона гривень, то там тільки відсотки за депозитом на 10 тисяч гривень на місяць, відповідно, банк збільшив для таких клієнтів добові ліміти», — пояснили в колл-центрі банку.

«БІГ Енергія»

Банк не розділяє власників карт на «нових» і «старих» — для всіх клієнтів-фізосіб існують однакові ліміти на зняття готівкових коштів з платіжних карт банку. Ліміти за поточними, картковими, депозитними рахунками встановлені на рівні 100 гривень, 100 доларів і 50 євро на добу. Гроші з картки можна зняти тільки в касі банку, розрахуватися в торговій мережі не можна.

Родовід Банк

Після введення тимчасової адміністрації добові ліміти на зняття готівки в касах і в банкоматах не мінялися і складають 50 гривень на добу. У торговій мережі можна розрахуватися на 300 гривень на день. Відкриваючи новий рахунок, банк не запропонує клієнтові нові, підвищені ліміти.

Банк Надра

Не йдуть назустріч новим клієнтам і в банку «Надра». Якщо клієнт відкриє депозит або звичайний поточний рахунок, то зняти зможе стільки ж, скільки і клієнти, що відкрили рахунки до введення тимчасової адміністрації. Ліміти на зняття готівки з каси банку або з банкомату рівні для всіх: від 100 до 1000 гривень залежно від карти. Розрахуватися в торговій мережі можна не більше ніж на 1000 гривень на добу.

Трансбанк

Відкрити картковий рахунок в банку можна, але тільки скористатися картою потім буде дуже складно. «У нас заблокований процесинг — карти банку неактивні, ви не зможете знімати гроші ані з банкомату, ані з каси, ані розрахуватися картою в торговій мережі», — повідомили у відділі платіжних карт банку. Жодних переваг для нових клієнтів в банку не пропонують і не знають, коли запрацює процесинг. «Навіщо вам карта, якою не можна буде скористатися? Не раджу у нас її відкривати», — говорить співробітниця банку.