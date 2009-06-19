У Харкові судитимуть двох міліціонерів

Харків. 18 червня. УНІАН. Органи прокуратури Харківської області передали до суду кримінальну справу стосовно двох працівників міліції одного з райвідділів ГУМВС України в Харківській області, які обвинувачуються у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності громадянина за свідомо сфабрикованою ними справою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, старший дільничний інспектор майор міліції, діючи спільно зі своїм помічником - сержантом міліції, у квітні 2009 р. з метою створення видимості успішної роботи та штучного нарощування статистичних показників склав завідомо неправдиві документи стосовно нібито виявлення та вилучення у громадянина особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу.

Внаслідок цього громадянина незаконно було притягнуто до кримінальної відповідальності та застосовано до нього відповідні обмеження. Крім того, правоохоронці шляхом обману спонукали понятих підписати неправдиві документи щодо громадянина, якого так і не бачили і не були присутні при огляді, а його самого, ввівши в оману, - фактично підписати собі вирок, що й зробив останній, побоюючись можливого застосування до нього заходів фізичного впливу.

За висновком прокуратури, своїми діями міліції вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення). Справу скеровано до суду для розгляду по суті. Водночас, кримінальну справу стосовно згаданого громадянина, яку мали вже скерувати до суду, прокуратурою закрито за недоведеністю участі обвинуваченого у скоєнні злочину.