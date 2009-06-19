Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 19 червня. УНІАН. З 15 до 19 червня середній курс купівлі/продажу готівкового долара в українських банках трохи підвищився і становить 7,64/7,69 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

З початку тижня середній курс купівлі євро збільшився на 0,3% і сьогодні становить 10,60 грн./євро, продажу – трохи збільшився, до 10,76 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках з 15 до 19 червня знизився на 1% і сьогодні становить 0,2312 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2514 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,65 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. (курси купівлі/продажу підвищилися на 0,4% за тиждень).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,62 грн./євро (курс підвищився на 0,2% з 15 червня), продажу – 10,77 грн./євро (курс підвищився на 0,3%).

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 1,2% з початку тижня і становить у середньому 0,2304 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3%, до 0,2546 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,63/7,69 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,63/7,73 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,64/7,69 грн., євро – 10,63/10,77 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 червня, становить: гривні до долара США – 7,6174, до євро – 10,603421, до російського рубля – 0,24493.