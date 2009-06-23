Партія регіонів хоче переписати закон про вибори Президента

Харків. 23 червня. УНІАН. Фракція Партії регіонів готує новий проект закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найперше, Партія регіонів ініціюватиме зменшення терміну президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів.

«90 днів було б оптимальним терміном. Тобто, треба скоротити його зі 120 до 90 днів», - акцентував В.ЯНУКОВИЧ.