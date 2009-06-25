Правозахисники сигналізують, що кількість прослуховувань зростає

Харків. 25 червня. УНІАН. Правозахисники констатують значне збільшення видачі судами санкцій на прослуховування громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, презентуючи звіт Української Гельсінської спілки за 2008 рік сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”У 2008 році ті процеси, які розвивалися з 2005 року, вони поступово загострилися, зокрема, дуже збільшилося, майже в півтора рази, стеження держави за громадянами: у минулому році відповідні санкції, видані судами, досягли 25 тисяч, це свідчить про те, що держава прослуховує громадян”, - сказав він.

За його словами, у Нідерландах, Франції, США аналогічних дій ”трохи більше тисячі”.

Продовжуючи тему прав людини в Україні, Є.ЗАХАРОВ відзначив, що в системі МВС є певні відчутні зрушення щодо покращення поводження з громадянами, ”а ось в Департаменті з питань виконання покарань - зовсім ніяких: він завжди лише охороняє свою безкарність”. ”Саме тому найближчі роки ми будемо більше займатися ним, оскільки те, що існує, це - анахронізм”, - сказав правозахисник.

У свою чергу голова правління Української Гельсинської спілки Аркадій БУЩЕНКО зауважив, що в минулому році в Україні не покращилася ситуація з ліквідацією катувань як явища. ”Рекомендації Ради Європи не виконуються. Єдине, що змінилося, - Україна збагачує практику Європейського суду”, - сказав він, зауваживши, що ”завдяки реформам в міліції випадки катувань стали більш виднішими”. Натомість, за словами правозахисника, ”у пенітенціарній системі поновилася практика масового побиття в’язнів... За останній місяць це сталося в декількох колоніях, що наштовхує на думку, що це відбувається за якимось планом”.

Також критичну оцінку А.БУЩЕНКО дав діяльності органів прокуратури. ”Прокуратура в Україні залишається за формою, за правовідносинами такою, як була при Петрі І: ніякого уявлення про те, якою прокуратура має бути в сучасному суспільстві у її керівництва, схоже, немає”, - сказав він.

Водночас виконуючий директор Української Гельсинської спілки Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ констатував, що ”минулий рік в Україні відзначився погіршенням свободи слова”. Він також висловив нерозуміння з приводу необхідності утворення Національної комісії з питань суспільної моралі. За словами правозахисника, 10 тисяч висновків, зроблених цим органом торік, є закритими для суспільства та громадськості. Натомість за поданнями комісії у минулому році було порушено понад сто кримінальних справ.

Також В.ЯВОРІВСЬКИЙ висловив незадоволення діяльністю Уповноваженого Верховної Ради з прав люди Ніни КАРПАЧОВОЇ, назвавши її ”малоефективною”. При цьому він додав, що для нього є дивним той факт, що звіт омбудсмана про свою роботу вручений для ознайомлення народним депутатам, а правозахисникам - ні.