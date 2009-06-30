На свята в області горіли ліси

Харків. 30 червня. УНІАН. Протягом вихідних та святкових днів, з 28 по 30 червня, в різних лісах Харківської області сталося 6 пожеж.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, загальна площа пожеж становила 6,5 гектарів.

Зокрема, найбільша пожежа сталася в середині дня 28 червня у місті Куп’янську поблизу траси Куп’янськ-Сватово - вогнем була охоплена хвойна підстилка. Площа пожежі становила близько 4 га. Пожежа була ліквідована о 16.50. Постраждалих немає.

Також великі за площею пожежі були у Харківському районі області та Червонозаводському районі міста Харкова.

Причини пожеж та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.

За вказаний період підрозділи МНС за сигналом «Тривога» виїжджали 93 рази. На ліквідацію пожеж – 85 виїздів (27 у місті, 58 в області). На ліквідацію надзвичайних подій – 8 виїздів (5 у місті, 3 в області), повідомили у прес-службі.