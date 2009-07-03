Народ за те, щоб його слуги ходили під Законом

Харків. 3 липня. УНІАН. Понад 90% українців - за скасування депутатської недоторканності

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування “Ставлення українців до скасування депутатської недоторканності”, проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Проект країни» у липні 2009 року.

Зокрема, згідно з даними, переданими УНІАН, 90,2% опитаних висловились за повне скасування депутатської недоторканності. При цьому 71,8% респондентів абсолютно впевнені в необхідності такого кроку, а 18,4% скоріше впевнені. Проти повного скасування депутатської недоторканності виступають лише 4,5% громадян. З них 2,7% вважають, що скасовувати депутатську недоторканність «скоріше не треба», а 1,8% - що точно не треба.

Як показують результати дослідження, більшість громадян України (65,3%) вважають, що скасування депутатської недоторканності сприятиме посиленню законності у державі. Третина громадян (33,8%) цілком впевнена в цьому і майже така сама кількість респондентів (31,5%) схиляється до такої думки, відповідаючи на запитання «скоріше так». Протилежну точку зору має чверть громадян України - 25,8%. З них 7,1% вважають, що скасування депутатської недоторканності точно не сприятиме посиленню законності, а 18,7% - скоріше не сприятиме.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування “Ставлення українців до скасування депутатської недоторканності” з 1 по 2 липня 2009 року у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.