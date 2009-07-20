Харківські прикордонники затримали 13 афганських підлітків
10:07, 20 липня 2009Харьків
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Юні нелегальні мігранти повернуті в Росію
Харків. 20 липня. УНІАН. Співробітники Харківського загону Держприкордонслужби між російським населеним пунктом Нехотєєвка та українською Гоптівкою затримали 13 підлітків віком 14-15 років - вихідців із Афганістану.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, нелегалів затримав наряд відділу прикордонної служби «Дергачі». Після з’ясування обставин затриманих передали співробітникам Прикордонної служби Росії.
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