Харківські прикордонники затримали 13 афганських підлітків

Харків. 20 липня. УНІАН. Співробітники Харківського загону Держприкордонслужби між російським населеним пунктом Нехотєєвка та українською Гоптівкою затримали 13 підлітків віком 14-15 років - вихідців із Афганістану.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, нелегалів затримав наряд відділу прикордонної служби «Дергачі». Після з’ясування обставин затриманих передали співробітникам Прикордонної служби Росії.