”Рієка” гратиме з ”Металістом” практично без нападників

Хорватська "Рієка" програла "Металісту" вдома (1:2) і відіграватися сьогодні в Харкові збирається практично без нападників, пише газета «Сегодня». Травмовані Матко, брати Шарбіні, Паміч і атакуючий півзахисник Фернандес. А нападаючий Ведран Герц потрапив в аварію, коли мчався на прес-конференцію. Футболіст не постраждав, хоча машину розбив сильно. Початок матчу в Харкові о 21.00 (трансляція - телеканал "ТЕТ").

За "Металіст" на трибунах вболіватиме Жажа Коельйо, який після відновлення в Бельгії повернувся до Харкова. Як сказав Маме Аміров, агент гравця, вже на наступному етапі Ліги Європи, якщо "Металіст" туди проб`ється, бразилець зможе вийти на поле. Також, за словами Амірова, з дня на день харків`яни оформлять оренду з правом викупу 19-річного грузинського нападаючого "Ле Мана" Вахтанга Панцхави. Він зіграє в останньому раунді кваліфікації, якщо його заявлять до 10 серпня.

У іншому нашому кваліфайні Ліги Європи донецький "Металург" сьогодні о 20.00 (трансляція - телеканал "Футбол") почне матч у відповідь у Словенії з "Інтерблоком". У першому МД переміг 2:0.

Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги Європи, куди пройдуть переможці цих пар, і з якого стартує "Ворскла", відбудеться у п`ятницю.