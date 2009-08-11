На вихідних в Харкові пройде свято меду

Солодкий уїк-енд у Харкові. З 14 по 16 в місті зберуться бджолярі і пасічники, щоб представити свій мед.

Як повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Михайло Жорник, медовий ярмарок пройде на майдані Свободи. У ньому візьмуть участь близько 30 родинних пасік регіону. Тут можна буде купити не лише мед, стільники, віск, але і обладнання для пасік