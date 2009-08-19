У Харкові заарештували майно банку «Надра»

Харків. 19 серпня. УНІАН. Виконавча служба Київського району Харкова наклала арешт на майно "в особі Центрального відділення філіалу ВАТ "КБ "Надра". Про це повідомляє ІА "МОСТ-Харьков" з посиланням на власні джерела.

У коментарі агентству адвокат Артем ЛЯДОВ, сім`я якого на початку року подала до суду позов на банк за відмову повернути депозит, не виключив, що майно банку "Надра" може бути заарештовано. За його словами, наприкінці липня Дзержинський районний суд задовольнив позов до банку "Надра" на загальну суму близько 1 млн. грн.

Тоді ж виконавча служба відкрила провадження у цій справі і "наклала арешт на майно боржника і оприлюднила заборону на його відчуження щодо боржника ВАТ "КБ "Надра" в особі Центрального відділення філіалу ВАТ "КБ "Надра", йдеться у повідомленні виконавчої служби, яке має в своєму розпорядженні ІА "МОСТ-Харьков".

Водночас, А.ЛЯДОВ відзначив, що рішення Дзержинського райсуду було заочним. "Представники банку на судові засідання неодноразово не з’являлися, внаслідок чого Дзержинським райсудом було винесено заочну ухвалу. Наскільки мені відомо, банк "Надра" подав заяву про перегляд цього рішення. Але поки його не переглянуто – воно (рішення) законне", - відзначив адвокат.

Також А.ЛЯДОВ підкреслив, що ніхто із позивачів повідомлення виконавчої служби поки не одержав.

Сім`я ЛЯДОВИХ 3 листопада 2008 року звернулася із заявою до Харківського центрального відділення банку "Надра" з вимогою розірвати депозитні договори за сімейними обставинами (у зв`язку з онкологічною хворобою члена сім`ї). Гроші потрібні були на лікування. 19 листопада в банку відповіли, що депозитний договір розірвати не можуть через постанову НБУ №319. Були також передані заяви до судів з проханням видати судові накази на повернення депозитів. Накази були одержані, і банк міг би на законних підставах видати гроші, але не зробив цього.

Як повідомила пізніше Лариса ЛЯДОВА, родич, на лікування якого були потрібні гроші, помер 22 січня. 23 січня було розірвано один з депозитних договорів, що складав близько 6% внесків, які мав повернути банк. 27 січня телефоном з банку було повідомлено, що розірвані всі депозитні договори і гроші зараховані на поточний рахунок, проте до сьогодні у повному обсягу вони не виплачені.

ІА "МОСТ-Харьков" відзначає, що зв`язатися з банком "Надра" поки не вдалося.