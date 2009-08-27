Сьогодні австрійці йдуть на штурм Металіста

Харків. 27 серпня. УНІАН. Головний тренер австрійського Штурму Франко Фода на передматчевій прес-конференції заявив, що його команда прагнутиме перемогти Металіста у другому матчу плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи, який сьогодні відбудеться в Харкові.

Франко Фода:

Складно давати якісь коментарі до гри. У вас у місті дуже красиво: вулиці, стадіон, красиві місця. Ну а завтра ми хочемо виграти.

- Наскільки склад буде відрізнятися від гри з Аустрією? Як здоров`я Ламотте?

- Склад визначимо ввечері. Ламотте, на жаль, травмований.

- Як ви збираєтеся грати завтра? Пробувати шанси в атаці або контратакувати?

- Наша команда завжди охоче грає попереду. Щоб пройти харків`ян, необхідно перемагати, а значить, ми будемо намагатися забивати.

- Ви достатньо вивчили гру суперника? Які ігри бачили?

- Ми дивилися гру в Ужгороді, грали з Металістом у Граці. Це хороша команда з гарними гравцями. Але, на жаль, ми не змогли перемогти у першому матчі. Сподіваюся, зможемо зробити це завтра.

- Скільки гравців ви привезли з собою до Харкова?

- Двадцять. З них 18 - польових.

- Кого б ви відзначили в складі суперника?

- Єременко, Олійник, Жажа, Девіч ... Багато хороших гравців. Але ми будемо грати у свою гру.

- У австро-українському протистоянні у перших двох матчах були зафіксовані нічиї. Чи можна говорити про те, що рівні цих чемпіонатів рівні?

- Україна завжди грає в хороший футбол. У вас є топ-гравці за кордоном - Шевченко ... Можна сказати, що в Харкові, судячи з академії та стадіону, більше грошей і можливостей. Металіст, як і Шахтар, можуть купувати дорогих гравців, скажімо, по 4-5 мільйонів. А у нас бюджет менше, всього 8 мільйонів на рік.

Прес-служба ФК «Металіст»