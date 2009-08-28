Ярославський гарантує, що реконструкцію Харківського аеропорту буде завершено восени 2010-го

Харків. 27 серпня. УНІАН. Президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ під час спілкування з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО запевнив, що реконструкцію Харківського міжнародного аеропорту до Євро-2012 буде завершено восени 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, свою позицію О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив після того, як глава уряду дала гарантії, що кошти, які центральна влада зобов’язалася виділити з державного бюджету для модернізації аеродромного комплексу харківського аеропорту почнуть надходити вже за 10 днів.

«21 серпня ми подолали вето, значить, уже 31-го можна очікувати надходження грошей.

Так що все йде за планом. Ми просто законом уточнили, куди йдуть ці гроші, як вони перераховуються, і зараз усе зроблено. Я думаю, що оскільки у вас нині спостерігається динаміка роботи і плюс фінансові ресурси, які виділені парламентом, це буде нормальна потужна українська команда, котра таки дасть результати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними прес-служби, загальний обсяг коштів держбюджету, які спрямовується на реконструкцію аеродромного комплексу в Харкові, має становити 711 млн. грн., з них 187 млн. грн. мають надійти цього року і 56 млн. грн. – у серпні ц.р. Також на реконструкцію Обласного спортивного комплексу «Металіст» з державного бюджету має бути виділено 206,6 млн. грн.

У свою чергу, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ запевнив главу уряду, що «результат гарантований», і якщо гроші на реконструкцію аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків» прийдуть за 10 днів, то в листопаді 2010 року аеропорт буде здано в експлуатацію.

«В листопаді 2010 року Україна буде мати повністю європейський аеропорт», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Під час огляду аеропорту, стадіону «Металіст» та Дитячо-юнацької футбольної академії О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ поінформував Ю.ТИМОШЕНКО про хід робіт на цих об’єктах.

За його словами, сьогодні ступінь готовності харківського аеропорту становить 60%, основний обсяг робіт з реконструкції стадіону «Металіст» буде завершений нинішньої осені, Дитячо-юнацьку футбольну академію вже здано в експлуатацію.

Ю.ТИМОШЕНКО високо оцінила внесок О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у розвиток спортивної та транспортної інфраструктури і висловила подяку О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ.

«60% готовності за 3 роки до Євро-2012 – це серйозні передумови для того, щоб не отримати жодного зауваження від УЄФА. Дякую Вам і Вашій команді за те, що ви зробили це», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала після огляду стадіону «Металіст»: «Тепер я розумію, чому Харків вважають еталоном підготовки двох країн до цього грандіозного футбольного турніру».

Глава уряду прийняла в подарунок клубну атрибутику ФК «Металіст» і побажала команді успіху сьогодні в «доленосному» домашньому поєдинку плей-офф у Лізі Європи з австрійським «Штурмом».

Харківська команда, яка займається підготовкою міста до Євро-2012, запросила Ю.ТИМОШЕНКО на урочисту церемонію відкриття обласного спортивного комплексу «Металіст», яка запланована на 5 грудня 2009 р.