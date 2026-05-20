Відповідь буде руйнівною: Рютте попередив про наслідки застосування РФ ядерної зброї по Україні

В Альянсі відстежують поточну ситуацію довкола російсько-білоруських навчань із відпрацюванням ударів ядерною зброєю.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що в Альянсі слідкують за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. Однак, у разі застосування ядерної зброї проти України, наслідки для Росії будуть руйнівними. Як передає кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав на пресконференції у Брюсселі напередодні засідання глав МЗС країн-членів Альянсу у Гельсінборзі (Швеція).

Зокрема, у генерального секретаря Альянсу запитали, чи бачить він можливість, що Росія може застосувати ядерну зброю у її війні проти України.

"Вони знають, якщо це станеться - реакція буде руйнівною", - наголосив Рютте.

При цьому, він зазначив, що спільні російсько-білоруські ядерні навчання відстежуються.

"Ми моніторимо, що відбувається", - додав Рютте.

Російські ядерні навчання

Як повідомляв УНІАН, у період з 19-го по 21-ше травня відбуваються спільні російсько-білоруські навчання "із підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". У цих навчаннях задіяно понад 64 тис. військових і більш ніж 7,8 тис. одиниць техніки. До навчань залучені Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП), Тихоокеанський і Північний флоти. Також задіяно 200 ракетних установок.

Водночас, у Білорусі заявили, що білоруська армія спільно з російськими військовими розпочала відпрацювання ударів ядерною зброєю.

