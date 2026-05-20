Сили оборони повністю контролюють Куп'янськ, - командир

Крім того, він підкреслив, що у росіян наразі немає шансів знову зайти у Куп'янськ.

Наразі українські сили повністю контролюють Куп'янськ у Харківській області, незважаючи на спроби російських підрозділів проникнути в місто малими групами. Про це заявив командир третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний "Зануда" в інтерв’ю "Суспільному".

"Противник намагається затягуватися в околиці Куп'янська, наразі це, мабуть, у два чи три рази більше, ніж від початку нашого заходу сюди, йому допомагає на цей час "зеленка", тому такі спроби виявляються вдалими, але він знаходиться, знищується, тому якось тримаємося. Ми вже підготовлені, ми вже зайняли оборонну позицію і ситуація стабільна", - сказав він.

Командир підкреслив, що інформація про те, що росіяни знову контролюють Куп'янськ, не відповідає дійсності.

"Це більше як "сіра зона". Тобто інфільтрація противника відбувається. Якісь один-два піхотинці заходять, їх вбивають. Через деякий час ще просочуються за погодних умов або, як я сказав, по "зеленці". Але це не його територія. Грубо кажучи, наші позиції стоять там, де й були по закінченню контроперації, яку ми почали торік", - пояснив він.

Крім того, він підкреслив, що у росіян наразі немає шансів знову зайти у Куп'янськ:

"Наразі немає. На нашому боці багато факторів. Це і дуже добрі підрозділи тут стоять, це рельєф місцевості – річка. Невеликий плацдарм на цьому березі – це нічого. Технікою тут важко. Я не бачу поки що у них тут шансів".

Куп’янський напрямок

Як повідомляв УНІАН, Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших.

На початку травня речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів, що росіяни постійно атакують, намагаючись просунутися до міста та витіснити українські сили за Оскіл.

Водночас в ISW зазначали, що Росія вперто бреше про захоплення Куп'янська та просування біля міста, але це насправді не відповідає дійсності. Ці перебільшені заяви про вигадані успіхи свідчать про те, що вище керівництво російського військового командування або не усвідомлює, або не бажає визнавати реальність поля бою навіть самим собі, і тому дозволяє своїм власним помилковим твердженням впливати на російське оперативне та стратегічне планування, підкреслюють аналітики.

