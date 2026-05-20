В Москві заявили, що домовились з Пекіном про будівництво 'Сили Сибіру-2', але є нюанс

Москва та Пекін домовилися стосовно основних параметрів проєкту "Сила Сибіру-2", проте ключові деталі та графік його реалізації потребують узгодження, повідомляє Reuters з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Досягнуто згоди щодо маршруту та способу реалізації проекту. Деякі деталі ще потрібно доопрацювати, але загалом така злагодженість вже існує", – повідомив російським ЗМІ речник Путіна.

Однак, за його словами, графік будівництва газопроводу досі не визначений.

Водночас Reuters звертає увагу, що у документах, підписаних під час візиту Володимира Путіна та опублікованих Кремлем, не згадується про жодні угоди щодо нафти та газу.

Як пише видання The Moscow Times, це означає, що конкретних домовленостей щодо будівництва "Сили Сибіру-2" так і не було досягнуто.

"Газпрому", який втратив європейський ринок, цей газопровід конче потрібен. Проте, як писало раніше Financial Times, головним каменем спотикання для його будіництва залишається ціна на газ. За даними джерел видання, Китай вимагає знизити ціну до рівня, близького до внутрішньоросійського - близько 50 доларів за тисячу кубометрів. Це в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз (258 доларів за тисячу кубів), і в 8,5 раза менше цін "Газпрому" для інших клієнтів у далекому зарубіжжі (420 доларів).

Крім того, Китай стурбований тим, що попит на газ, можливо, досяг піку, і тому сумнівається в необхідності брати на себе додаткові зобов'язання щодо його купівлі.

Reuters зазначило, що газопровід "Сила Сибіру-2", довжиною, за даними з відкритих джерел, від 4 до 6,7 тисяч кілометрів (залежно від фінального маршруту), транспортуватиме 50 млрд куб. м газу на рік до Китаю через Монголію з арктичних родовищ Ямалу. Газопровід стане найбільшим у світі, в разі побудови.

Наразі існує один газопровід з Росії до Китаю – "Сила Сибіру", який щорічно транспортує понад 38 мільярдів кубометрів газу зі Східного Сибіру.

Китай включив кілька газопроводів з Росією до проєкту свого нового п'ятирічного плану розвитку на 2026–2030 роки, що був оприлюднений минулого тижня під час щорічної сесії вищого законодавчого органу КНР. Видання South China Morning Post пише, що це пожвавило дискусії щодо можливості прискорення будівництва проекту "Сила Сибіру 2".

На початку минулої осені "Газпром" та CNPC підписали меморандум щодо реалізації проєкту "Сила Сибіру 2". Водночас за оцінкою російсько-євразійського центру Карнегі, вартість будівництва ділянок через Росію та Монголію може сягнути 36 млрд дол.

За даними ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю сподівається розблокувати будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

