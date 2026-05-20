У Польщі звернулися до України через дрони, які залітають на територію НАТО

Голова Міністерства оборони Польщі вважає, що Росія може використовувати інциденти з безпілотниками для провокацій, пропаганди та посилення гібридних дій.

Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна повинна максимально точно обирати цілі для ударів по території Росії, щоб уникнути ризиків для безпеки країн НАТО. Таку заяву він зробив під час брифінгу для журналістів, пише "Укрінформ".

Косіняк-Камиш зазначив, що Росія може використовувати інциденти з безпілотниками, які порушують повітряний простір країн НАТО, для провокацій, пропаганди та посилення гібридних дій.

"Тому Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона має захищати територію країн НАТО", - додав він

Україна не надсилає НАТО попередження про дрони, що летять у бік РФ

Раніше Yle писало, що Україна під час атак безпілотниками по території Росії заздалегідь не попереджає про це країни НАТО. Загроза проникнення дронів у повітряний простір торкнулася Фінляндії, Естонії та Латвії.

У Міноборони Латвії зазначили, що країна не отримує і не вимагає від Києва попереджень про атаки на РФ. У свою чергу, у повідомленні ВПС Естонії для журналістів йдеться, що Україна не надає державам НАТО попередніх попереджень про можливе наближення дронів до повітряного простору Альянсу.

