Жодного робочого дня за 65 років життя: яку пенсію можна отримати без стажу в Польщі

Пенсійна система Польщі досить жорстка.

Громадяни Польщі, які досягли пенсійного віку в 65 років, але не мають жодного дня підтвердженого стажу роботи, не отримають ніякої пенсії. Польське законодавство пов'язує право на мінімальну допомогу з наявністю необхідного періоду страхового та нестрахового стажу, що становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Видання Gazeta Prawna пише, що якщо не зафіксовано ні внесків, ні початкового капіталу, то сума виплат становитиме 0 злотих. У такій ситуації єдиною формою фінансової підтримки можуть бути допомоги з соціальної допомоги, як постійна допомога від центру соціальної допомоги в містах і селах (MOPS, GOPS), за умови відповідності критерію доходу.

Спеціальна пенсія для людей без стажу

Особи, які не могли влаштуватися на роботу через виховання дітей, можуть претендувати на додаткову батьківську допомогу. Це програма, широко відома як "Mama 4 plus". Допомога надається матерям, які народили та виховали не менше чотирьох дітей.

У виняткових випадках про підтримку може клопотати батько дітей, якщо мати покинула сім'ю або померла. Сума, що виплачується, дорівнює поточній мінімальній пенсії і становить 1978,49 злотих або 23830 гривень до вирахування податків (тобто, брутто). Сума, яку видадуть "чистими" на руки, становить 1642,13 злотих або 19778 гривень (нетто). З суми брутто віднімається 9% внеску на медичне страхування та 12% авансу на податок на доходи. Виплата цих грошей не відбувається автоматично і вимагає подання офіційної заяви.

Допомога для осіб, які не сплачують внески

Люди похилого віку, які не мають права на виплати, можуть скористатися системою соціальної допомоги. Міські та комунальні центри соціальної допомоги мають механізми постійної підтримки. Особи, які повністю втратили працездатність за віком, можуть подати заяву на отримання постійної допомоги в MOPS або GOPS.

Максимальний розмір постійної допомоги становить 1229 злотих на місяць (14799 грн). Призначення постійної допомоги залежить від відповідності критерію доходу. Поріг становить 1010 злотих для одинокої людини та 823 злотих на особу в сім’ї. Постійна допомога є компенсаційною.

Одинока особа з нульовим доходом отримає повну суму в розмірі 1010 злотих (сума допомоги не може перевищувати дохідний критерій для одинокої особи). Сума в 1229 злотих – встановлений законом максимальний ліміт, який допомога не може перевищувати, наприклад, за наявності інших доходів у сім’ї.

Люди похилого віку можуть також подавати заявки на цільові допомоги на придбання ліків, продуктів харчування та покриття витрат на комунальні послуги.

Раніше УНІАН писав, що в Польщі планують підвищити зарплати у сфері охорони здоров'я. Так, з 1 липня мінімальна заробітна плата в країні збільшується до 8458 злотих або приблизно 102 923 гривні.

