Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

00:05, 31 серпня 2009
Харьків
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Динамо і Шахтар грають сьогодні

Харків. 31 серпня. УНІАН. У неділю відбулися матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу:

Таврія - Ворскла 1:0 (Платон 56)

Металург З - Металіст 0:2 (Джексон 10, 84)

Карпати -  Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнєцов 53, Батиста 90+1)

В суботу були зіграні матчі:

Закарпаття - Арсенал 2:1 (Давидов 36, Гомес 84 - Гусєв 65)

Чорноморець - Дніпро 0:1 (Гоменюк 81)

Кривбас - Іллічівець 0:2 (Ліма 75, Тищенко 90+1)

Завтра тур закінчиться іграми:

Шахтар – Зоря

Динамо - Металург Д.

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