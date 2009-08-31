Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу
00:05, 31 серпня 2009Харьків
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Динамо і Шахтар грають сьогодні
Харків. 31 серпня. УНІАН. У неділю відбулися матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу:
Таврія - Ворскла 1:0 (Платон 56)
Металург З - Металіст 0:2 (Джексон 10, 84)
Карпати - Оболонь 5:0 (Худобяк 10, 16, Зенев 41, Кузнєцов 53, Батиста 90+1)
В суботу були зіграні матчі:
Закарпаття - Арсенал 2:1 (Давидов 36, Гомес 84 - Гусєв 65)
Чорноморець - Дніпро 0:1 (Гоменюк 81)
Кривбас - Іллічівець 0:2 (Ліма 75, Тищенко 90+1)
Завтра тур закінчиться іграми:
Шахтар – Зоря
Динамо - Металург Д.
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