Два харківські боксери виборюють звання чемпіонів світу

Харків. 3 вересня. УНІАН. Два харківські боксери Денис ШКАРУБО (48 кг) та Олександр ГВОЗДИК (81 кг) беруть участь у Чемпіонаті світу з боксу серед любителів, який проходить в Італії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Дитячо-юнацької спортивної школи ХТЗ, віце-президент Харківської обласної федерації боксу і член виконкому Федерації боксу України Леонід ЗАДОРОЖНІЙ, бої в Мілані розпочалися 1 вересня, а завершаться 12-го.

За його словами, Україна, котра входить до трійки світових лідерів любительського боксу, виставила на нинішній чемпіонат одну з найкращих за останні роки своїх команд. До її складу входять, зокрема, три чемпіони Європи, два призери світових чемпіонатів. Україна представлена в усіх 11 категоріях.

Харківські боксери, а це вихованець ДЮСШ ХТЗ, чемпіон України і учасник Чемпіонату Європи Д.ШКАРУБО та студент педагогічного університету, чемпіон світу серед студентів, чемпіон України О.ГВОЗДИК, сказав Л.ЗАДОРОЖНІЙ, гідно представлять харківську школу боксу на нинішньому Чемпіонаті світу.

Цього року, зазначив Л.ЗАДОРОЖНІЙ, у Мілані виступить рекордна кількість учасників – близько 700 боксерів зі 140 країн. Україна ще не мала «золота» на чемпіонатах світу, в її активі 10 срібних та 7 бронзових медалей, то ж сьогодні стоїть завдання здобути медаль найвищої проби, наголосив він.

Л.ЗАДОРОЖНІЙ також відмітив, що в Мілані, зокрема, виступить чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні, володар Кубку Вела Баркера одесит Василь ЛОМАЧЕНКО.