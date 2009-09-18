Колегою Авакова в Київській області буде Вакараш

Харків. 18 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 758/2009 призначив Віктора ВАКАРАША головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА залишалася вакантною після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента 19 травня.

20 червня джерело в уряді повідомило УНІАН, що між прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та В.УЛЬЯНЧЕНКО узгоджена кандидатура В.ВАКАРАША на посаду губернатора Київської області.

Водночас 22 липня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд запропонував Президенту призначити на посаду губернатора Київської області мера міста Українка (Київська обл.) Павла КОЗИРЄВА.

Довідка. Вакараш Віктор Михайлович - народився 8 вересня 1957 року в селі Нова Синжерея Лазовського району Молдовської РСР.

У 1985 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю планування народного господарства, а в 2003-му - Українську Академію державного управління при Президентові України - магістр державного управління.

Трудову діяльність розпочав в 1975 році токарем на цукровому комбінаті. У 1975-1981 роках служив в лавах Радянської армії та навчався у військовому закладі. У 1981-1989 роках працював на інженерних та керівних посадах в апараті Міністерства будівництва України.

З вересня 1989 року до квітня 2005 року - заступник і перший заступник голови Радянської та Шевченківської районних у м. Києві державних адміністрацій, а з квітня 2005 року начальник Головного управління житлового господарства Київської міської державної адміністрації.

У липні 2006 року призначений на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Депутат Шевченківської районної у м. Києві ради. Заслужений будівельник України.