У Харкові пройде зустріч Хандогія і Лаврова

Харків. 24 вересня. УНІАН. 6-7 жовтня ц.р. у Харкові пройдуть переговори на рівні міністрів закордонних справ України та РФ за участі керівників прикордонних областей, представників відповідних міністерств і відомств двох держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, така домовленість була досягнута під час переговорів т.в.о. міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ, яка відбулася 23 вересня у Нью-Йорку в рамках їхньої участі у 64-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У ході цієї зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств двох держав обговорили сучасний стан українсько-російських відносин та погодили графік подальших міжміністерських консультацій.