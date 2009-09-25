Савченко мріє подивитися на «Металісті» фінал Євро-2012 між збірними України та Росії (фото)

Харків. 25 вересня. УНІАН. Губернатор Бєлгородської області Росії Євген САВЧЕНКО високо оцінив рівень реконструкції стадіону «Металіст». Він вважає, що за таких умов у Харкові міг би пройти фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Свою точку зору Є.САВЧЕНКО висловив під час відвідування Обласного спортивного комплексу «Металіст» учасниками Міжнародного форуму «Інновації, інвестиції, Харківські ініціативи», повідомляє Kharkiv EURO.

«Сьогодні я побував на стадіоні «Металіст» і, повірте, був приголомшений. Я знаю, з чого починалася ця реконструкція і в які терміни вона укладалася», - сказав Є.САВЧЕНКО. «В особі президента ФК «Металіст» і керівників міста й області, – додав він, - Харків має ідеальну команду для досягнення найвищого результату».

Є.САВЧЕНКО зізнався, що, побачивши цей стадіон, «задумався про те, що у нас в Бєлгороді необхідно побудувати що-небудь подібне». При цьому губернатор висловив сподівання, що «харківські друзі поділяться досвідом і допоможуть нам».

«Напевно, - сказав він, - цей стадіон - кращий в Україні і навіть в Росії. Було б здорово, якби на цій арені відбувся фінальний матч Євро-2012 між збірними України та Росії».

Разом із Є.САВЧЕНКОМ стадіон оглянули голова Мінського облвиконкому Республіки Білорусь Леонід КРУПЕЦЬ, голова місцевого виконавчого органу державної влади Хатлонської області Республіки Таджикистан Гайбулло АВЗАЛОВ, Маршалек Велькопольського воєводства Марек ВОЗНЯК, Надзвичайні і Повноважні Посли Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Білорусі, Угорщини, Норвегії, Канади, представникам дипломатичного корпусу Соціалістичної Республіки В`єтнам, Російської Федерації, Республіки Польща, а також члени делегацій регіонів-партнерів, а саме - Курської, Московської та Ростовської областей.

Гостей супроводжував губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ, а також член виконкому ФФУ і юридичного комітету УЄФА Сергій СТОРОЖЕНКО. Останній розповів про те, як місто Харків і Харківська область готуються до проведення фінальної частини Євро-2012, зокрема, про будівництво нового аеропорту, готельної та дорожньої інфраструктури, які мають бути введені в дію в зазначені терміни і відповідати високим стандартам УЄФА. При цьому була особливо відмічена роль Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО - генерального інвестора та координатора будівництва об`єктів європейської футбольної першості в Харкові.

Детально оглянули стадіон та прилеглі території, гості відзначили розмах і темпи реконструкції. Вони висловили надію, що зможуть відвідати нашу арену під час матчів Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА